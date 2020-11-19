Псков, , 12:30 — REGNUM В Псковской области впервые с начала второй волны коронавируса суточное число выздоровевших превысило количество вновь выявленных зараженных — 343 человека против 163. Об этом 19 ноября сообщили в региональном оперштабе.

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По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, суточное число новых случаев сложилось из 150 выявленных государственными учреждениями и 13 — коммерческими клиниками. Всего за сутки было проведено 1443 исследований на COVID-19.

«Отмечу значительное количество выздоровевших — их более 300 за сутки», — написал глава региона в соцсети.

Таким образом к 19 ноября с начала пандемии в Псковской области зафиксировано 10 530 подтвержденных случаев заражения, при этом 5462 человек выздоровели, 72 человека умерли.

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