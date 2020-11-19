Варшава, , 12:08 — REGNUM Протестующие против ужесточения запрета на проведение абортов в Польше организовали в Варшаве конференцию. Организатором выступила «Женская забастовка». На мероприятие пытались проникнуть журналисты из государственного телекомпании, однако их не впустили в зал, где оно проводилось. Об этом передает TVP Info.

Сотрудник телевидения опубликовал видеозапись конфликта между охранником мероприятия и репортером, на которой видно, как женщина с микрофоном пытается проникнуть в помещение, чтобы вести репортаж, а мужчина её выталкивает и закрывает дверь.

«Нашу коллегу, редактора, грубо вытолкнул агрессор, не позволив ей выполнить её журналистские обязанности, осветить мероприятие. И ни один из присутствующих там активистов, борющихся с насилием, не заступился за неё», — написал на своей странице польский телевизионщик Михал Рахонь.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.