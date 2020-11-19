Москва, 19 ноября 2020, 12:03 — REGNUM В Москве планируется построить девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в 2021 году, сообщает 19 ноября сайт Стройкомплекса столицы.
Так, в следующем году планируется запустить в эксплуатацию станции «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Калужская», «Зюзино», «Улица Новаторов», «Терехово» (прежнее название — «Мнёвники»), «Кунцевская».
После открытия станций в Москве будет работать крупный участок БКЛ.
Всего в ближайшие три года планируется построить 25 станций метрополитена.
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