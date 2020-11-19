Самара, , 12:02 — REGNUM 218 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе зарегистрировано 19 728 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 17 821 человек (90% пациентов). На учете в врачей находятся 169 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки по области скончался один пациент с COVID-19. А всего в регионе скончались 369 пациентов.

Согласно данным на 18 ноября, в Самарской области было выявлено 216 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии за сутки скончался один пациент с COVID-19