Тюмень, , 12:01 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 19 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 165 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 ноября зарегистрировано 16 409 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 11 040 человека, 117 пациентов с COVID-19 скончались.