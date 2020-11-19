Москва, , 12:02 — REGNUM Уменьшение выявленных за прошлую неделю новых носителей коронавирусной инфекции может быть свидетельством того, что пандемия достигла своего пика. Об этом 19 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Есть хорошая новость. На прошлой неделе мы наблюдали на 10% меньше случаев (заражения коронавирусом — ред.), чем за 14 дней до этого. Возможно, мы на пике», — сказала она в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

При этом Вуйнович подчеркнула, что необходимо уточнить данные медицинской статистики, так как в разных странах ситуация с пандемией является разной.

«Некоторые страны еще набирают скорость, хотя в некоторых случаях можем сказать, что, кажется, ситуация стабилизируется», — пояснила представитель ВОЗ.

Также она указала, что эпицентром распространения SARS-CoV-2 в настоящее время являются Европы и Северная Америка, так как 81% новых носителей коронавируса на минувшей неделе был выявлен в этих регионах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России общее число носителей коронавирусной инфекции на сегодняшний день превысило 2 млн.