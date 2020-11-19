Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM В первый снежный день зимнего сезона 2020−2021 года на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло на 20% больше ДТП, чем было зарегистрировано днем ранее, причем возросла их тяжесть. Об этом 19 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль в снегу Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным Главка, до снегопада, во вторник, 17 ноября, по совокупному количеству ДТП в двух регионах было зарегистрировано 389 ДТП, из которых 329 — в Петербурге, а 60 — в Ленинградской области. В результате дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек, столько же получили травмы.

Снегопад начался в Петербургском регионе в ночь на среду, 18 ноября.

«18 ноября в Петербурге и Ленобласти было зарегистрировано 498 ДТП, из них в городе 380, а в области 118, — пояснил собеседник агентства. — В результате ДТП три человека погибли, ранения получили 35 человек, в том числе четыре ребенка».

Напомним, в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти погибли два человека в легковом автомобиле, столкнувшемся с грузовиком. В ДТП с автобусом в Лодейном Поле на востоке области погибла пожилая пассажирка, еще 12 человек пострадали.

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