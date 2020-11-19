Москва, , 11:54 — REGNUM Во многих субъектах РФ ситуация с приростом случаев заражения коронавирусом стабилизировалась, 23 региона близки к плато. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, к выходу на плато близки Еврейская АО, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская области, республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и ряд других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 2 015 608 случаев. При этом за последние сутки зафиксировано 23 610 новых случаев, что является «рекордным» показателем.

Большинство пациентов — 1 526 656 человек — уже выписаны по выздоровлении.

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