Биробиджан, , 11:52 — REGNUM В Еврейской автономной области оперативный штаб по предложению губернатора Ростислава Гольдштейна ввёл послабления для заведений общественного питания — некоторым кафе разрешили работать круглосуточно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Читайте также: Власти ЕАО документально ужесточили правила ношения защитных масок

Круглосуточно разрешили обслуживать водителей придорожным кафе. Остальные заведения общепита также могут работать в ночное время, но только в режиме доставки еды, без доступа посетителей в зал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области власти скорректировали постановление оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Документ дополнен правилами ношения защитной маски.