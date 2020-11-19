Махачкала, , 11:55 — REGNUM Повара одного из кафе Махачкалы приготовили самый большой в России ролл «Филадельфия». Вес блюда составил 275 кг, а его длина достигла 10 м.

Над созданием ролла трудились восемь профессиональных поваров. Рекорд в онлайн-режиме официально зафиксировали представители Книги рекордов России.

«Мы не планировали попасть в Книгу рекордов, но это стало дополнительным приятным фактором для нас, потому что мы просто хотели приготовить большой ролл», — цитирует «Интерфакс» администратора кафе Маисат Шабанову.

По ее словам, на приготовление блюда ушло в том числе около 146 кг риса, 10 кг огурцов, 110 кг сливочного сыра, 9,2 кг лосося.