Москва, , 11:49 — REGNUM У бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца — советника директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова насчитали 75 объектов недвижимости. Решение об их изъятии из собственности обвиняемых в громком деле о хищении более 30 млрд рублей и причастности к убийствам будет принято 4 декабря в ходе заседания Басманного суда города Москвы.

По словам адвоката Владимира Постанюка, не все объекты являются самостоятельными, как, в частности, имущество отеля «Адиюх Пэлас». Однако прокуратура для «массовости» выделяет каждый объект недвижимости отдельно, приводит его мнение РИА Новости.

В число объектов недвижимости Арашуковых включены в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель в Хабезе — их родовом селе, ресторан, банный комплекс.

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