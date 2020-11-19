Новодвинск, , 11:46 — REGNUM Архангельский ЦБК закупил для Новодвинской городской больницы оборудование для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АЦБК, комбинат закупил четыре дополнительные передвижные кислородные концентраторы, которые уже работают в красной зоне больницы. Кроме того, предприятие оказало содействие в развертывании дополнительных коек.

Сейчас в новодвинской больнице полноценно работает второе отделение для лечения людей, зараженных короновирусной инфекцией в лёгкой или средней степени тяжести. Здесь оборудованы реанимационные койки с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. В связи с недостатком этого остро необходимого сейчас оборудования Архангельский ЦБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее АЦБК предоставил не успевавшим на вызовы врачам микроавтобус.