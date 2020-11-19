Биробиджан, , 11:43 — REGNUM В Еврейской автономной области власти скорректировали постановление оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Документ дополнен правилами ношения защитной маски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Женщина в маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов, в области наблюдается тенденция к снижению выявляемых ежесуточно заражений коронавирусом. Этому способствовали как введённые ограничительные меры, так и активная работа сотрудников полиции по соблюдению населением масочного режима.

Но жители Еврейской АО носят маски не правильно — спуская их подбородок и не закрывают полностью нос.

«Предлагаю внести дополнения в постановление оперштаба в следующей формулировке: «Средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) должны тщательно закрепляться и плотно прилегать к лицу, закрывая нос, без оставления зазоров», — сказал Копылов.

Члены оперштаба предложение главного санитарного врача области поддержали. Теперь, судя по всему, штрафовать жителей ЕАО смогут не только за отсутствие маски, но и за неправильное её ношение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выздоровевших после COVID-19 стало в два раза больше, чем тех, у кого заражение коронавирусом подтвердилось лабораторно. За сутки в области выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Полностью справились с болезнью 73 человека.