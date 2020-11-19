Липецк, 19 ноября 2020, 11:42 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 19 ноября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»
Скончался 50-летний мужчина.
Всего по состоянию на 19 ноября в регионе было зарегистрировано 89 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 7857 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 106 новых носителей коронавируса