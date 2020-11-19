Липецк, , 11:42 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 19 ноября.

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Скончался 50-летний мужчина.

Всего по состоянию на 19 ноября в регионе было зарегистрировано 89 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 7857 человек.

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