Новосибирск, , 11:40 — REGNUM Министерство труда и социального развития Новосибирской области проверит появившуюся ранее информацию об издевательствах в детском центре. Ситуация взята на контроль областных властей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По факту размещения в СМИ информации о нарушении прав несовершеннолетних в частном детском центре комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области будет организована проверка изложенных фактов и дана оценка деятельности учреждения по соблюдению прав и законных интересов ребенка. Ситуация находится на контроле заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. Необходимые поручения даны комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, по месту жительства ребенка», — сообщили в минтруде.

Ранее ситуацией в детском центре Новосибирска заинтересовались прокуратура и СКР.

Напомним, жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над её пятилетними сыновьями-двойняшками.

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