Липецк, , 11:40 — REGNUM В Липецкой области 19 ноября подтверждено 106 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на территории региона выявлен 9931 положительный тест.

За весь период наблюдения 7857 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 57 — за последние сутки. 89 человек скончались. Один летальный случай подтверждён за последние сутки.

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