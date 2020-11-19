Кызыл, , 11:38 — REGNUM В столице Тувы начались работы по оформлению города к Новому году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кызыла, с 18 ноября и до конца зимы будет перекрыта для движения транспорта улица Тувинских добровольцев, на которой установят главную ёлку республики.

«Проект установки ёлки и ледового городка традиционно разрабатывается главным архитектором города и затем передается для реализации в МУП «Благоустройство», — отметили в мэрии.

Вскоре будет объявлен конкурс среди художников на строительство ледовых скульптур. Кроме того, новогодние ели появятся и в микрорайонах города. При этом в администрации напомнили «о грустном».

Отмечается, что в минувшем году жители сломали ветки на главной ёлке и искусственные ели в разных районах Кызыла. Для восстановления конструкции власти потратили более 60 тыс. рублей. В связи с этим чиновники призвали горожан и гостей столицы бережнее относиться к труду людей.

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