Красноярск, , 11:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 15 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умер 891 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 ноября в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом.

На сегодняшний день в крае SARS-CoV-2 выявлен у 32 550 человек.

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