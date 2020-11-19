Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё девять больных COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, днём ранее (18 ноября 2020 года) власти подтвердили десять смертей от новой коронавирусной инфекции.

Теперь в регионе зарегистрировано 926 летальных случаев COVID-19. Всего в России скончались уже 34 850 больных новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 42 088 случаев заражения коронавирусом.

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