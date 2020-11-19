Севастополь, , 11:29 — REGNUM В Севастополе за сутки подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 19 ноября в пресс-службе правительства города.

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Самому младшему из новых носителей два года, самому старшему — 80 лет. Из новых пациентов 17 человек были госпитализированы в стационары. Состояние остальных позволяет им лечиться амбулаторно. Также за сутки 123 пациента были выписаны с выздоровлением.

За период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 3695 человек. В настоящий момент выздоровело 3038 человек, 99 умерло. На 19 ноября в стационарах Севастополя проходят лечение 277 человек с диагнозом COVID-19, 255 пациентов лечатся амбулаторно.