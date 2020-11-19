Курск, , 11:29 — REGNUM В Курской области 19 ноября зарегистрировано 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 13 тыс. 577 положительных тестов.

Выписан после выздоровления был 10 тыс. 201 пациент, в том числе 195 — за последние сутки. Скончались 156 человек. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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