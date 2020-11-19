Кемерово, , 11:27 — REGNUM В Кемеровской области охват школьников 1−11 классов горячим питанием составляет 92,7%, охват студентов — 61,5%. Буфетную продукцию получают 7,3% школьников и 38,5% учащихся организаций профессионального образования. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Школьная столовая Nso.ru

«За 9 месяцев 2020 года проведены проверки в отношении 137 дошкольных организаций, 96 общеобразовательных организаций, восемь профессиональных образовательных организаций и 16 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — уточнили в ведомстве. — По результатам проверок за выявленные нарушения, в том числе нарушения в организации питания, составлено 663 протокола об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов — более 2 млн рублей. Число дел о привлечении к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности составило — 19. Кроме того, 54 юридическим лицам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

На контроле управления в 2020/2021 учебном году находятся более 2 тыс. детских и подростковых образовательных организаций: 1098 дошкольных учреждений, 762 школы, 121 образовательная организация среднего профессионального образования, 81 организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.