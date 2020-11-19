Стокгольм, , 11:34 — REGNUM В Агентстве общественного здравоохранения Швеции заявляют, что ведомство уже подготовило необходимые ресурсы и персонал для продолжения проведения широкомасштабного тестирование населения на наличие коронавирусной инфекции в течение всего следующего года. В свою очередь, министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен подчеркивает, что ситуация в мире меняется крайне быстро и даже появление вакцины от COVID-19 не станет поводом для властей отказаться от проведения сотен тысяч тестов. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Многое меняется, все происходит очень быстро. Мы еще не знаем, какую роль будет играть вакцина. Поэтому нам необходимо создавать условия для тестирования и отслеживания распространения инфекции на 2021 год», — заявила Халленгрен.

По данным журналистов, на данный момент в Швеции было проведено почти три миллиона тестов на коронавирус. На прошлой неделе был установлен новый рекорд, когда по всей стране на коронавирус смогли себя проверить более 250 000 человек.

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