Челябинск, , 11:24 — REGNUM В Челябинской области не планируется отменять губернаторские ёлки. Об \этом заявила журналистам первый замгубернатора Ирина Гехт.

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Она отметила, что такие ёлки будут проведены во всех муниципалитетах. Ранее их проводили лишь в пяти. Новогодние спектакли детям покажут, но с соблюдением всех мер предосторожности. Хороводов не запланировано.

«Лишать детей праздника неправильно», — добавила Гехт. Как сообщало ИА REGNUM, и детских садах планируется провести утренники. Но они пройдут только в рамках каждой группы и без приглашённых.