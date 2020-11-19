Красноярск, , 11:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 333 случая заражения коронавирусом, за весь период — 32 550. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в региональном оперативном штабе.

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Выздоровели также 333 человека. Общее количество выздоровевших — 25 001 человек.

В Красноярском крае провели 1 611 988 тестов на коронавирус (+19 070 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 ноября в регионе выявили 335 носителей коронавируса.

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