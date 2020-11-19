Воронеж, , 11:19 — REGNUM Проект нового Генерального плана Воронежа на 2021 — 2041 годы был представлен на Совете Воронежской городской думы 18 ноября, сообщили в пресс-службе гордумы. Проект подвергся серьёзной критике со стороны депутатов, которые предложили не торопиться с принятием документа.

Проект документа представила руководитель управления главного архитектора мэрии Людмила Подшивалова. Она напомнила, что действующий Генплан был принят в 2008 году, когда Воронеж не входил в число городов-миллионников. На данный момент в Воронеже проживают уже 1,3 млн человек, уточнила Подшивалова, обосновывая необходимость принятия нового Генплана. Проект документа представляет собой новый, актуализированный Генеральный план на предстоящий период до 2041 года. Основополагающим аспектом документа назван сценарий «Компактный город» с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий. Документ предусматривает приближение учреждений образования к многоквартирным домам и частному сектору, увеличение количество объектов культуры и спорта, обеспечение их территориальной доступности, а неэффективно используемые производственные объекты предлагается заместить общественно-деловой, смешанной и жилой застройкой. Документ предполагает также вынос части производственных предприятий на окраины города. Людмила Подшивалова также сообщила, что перед публичными слушаниями было внесено 1105 предложений от жителей и юрлиц, все конструктивные предложения прорабатываются.

В ходе обсуждения ряд депутатов поддержали предлагаемый проект Генплана, однако прозвучало много критики. В частности, председатель комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев заявил о ряде «ляпов, содержащихся в проекте Генплана, которые ставят под сомнения все приведенные в нем цифры и расчеты». В частности, фактические ошибки были обнаружены на картах Генплана, возникли вопросы по формированию функциональных зон. Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Юлия Попова отметила недостаточное количество поликлиник и других медучреждений в новом Генплане. Было предложено провести совместное обсуждение этого вопроса разработчиков с представителями департамента здравоохранения Воронежской области. Руководитель фракции «Единая Россия» Роман Жогов предложил детально обсудить каждый параметр нового документа.

Людмила Подшивалова уточнила, что на данный момент ведется работа согласительной комиссии, которая занимается рассмотрением замечаний и предложений, поступивших от общественности и от депутатского корпуса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже стартовало публичное обсуждение проекта Генплана