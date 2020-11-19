Ереван, , 11:24 — REGNUM Положительно относятся к России 84% жителей Армении. Таковы результаты опроса по заказу радио Sputnik, опубликованные 19 ноября.

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В негативном отношении к РФ признались 9,4% опрошенных, а ещё 6,8% жителей Армении затруднились с ответом.

Дружественной страной для Армении считают Россию 62,3% респондентов. Францию назвали таковой 39,9% опрошенных, Иран — 6,4%, США — 5,8%.

Союзником Армении считают Россию около 85% жителей Армении, не согласны с ними 11,6% опрошенных. По мнению 79,6% респондентов, Еревану стоит принимать военно-политическую помощь от Москвы.

Опрос проводила 17 ноября компания «Эм Пи Джи», эксклюзивный член Gallup International в Армении. Свыше 500 человек отвечали на вопросы по телефону, максимальная ошибка выборки — 4,3%.

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