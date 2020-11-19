Ульяновск, , 11:18 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило выявленные случаи заражения коронавирусом, составив соответственно 248 и 235. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По информации на 19 ноября, в Ульяновской области всего официально выявлен 24 921 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 235.

Переболели COVID-19 в регионе 20 137 человек, что составляет 80,8% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки выздоровели 248 человек.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет. Всего в регионе с начала пандемии умерли 309 пациентов с COVID-19.

Отметим, 19 ноября в Ульяновской области проходит акция «Чистые легкие: как сохранить здоровье». Она приурочена к Международному дню отказа от курения, её задачи — привлечь внимание общества к популяризации здорового образа жизни, информирование о пагубном влиянии табака на здоровье граждан и снизить распространенность табачной зависимости среди населения Ульяновской области.