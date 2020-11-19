Москва, , 11:14 — REGNUM Переход в России на временное дистанционное образование не означает перехода на заочную форму обучения, где другая экономика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил общественный омбудсмен в сфере образования, член федерального политического совета «Партии Роста» Амет Володарский. Так он прокомментировал новость о том, что студенты одного из российских вузов подали иск в суд, требуя пересмотреть расценки на обучение из-за дистанционного формата.

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"Временный переход на дистанционное образование не уменьшает расходов образовательной организации. Наоборот, растут расходы по организации учебного процесса, увеличивается количество работ, которые нужно проверять, а за это учебное учреждение должно доплачивать педагогам, — сказал Володарский. — Сейчас сложно говорить, как переход на дистанционку скажется на качестве образования. Всё зависит от вузов: в технических потери могут быть меньше, чем, скажем, в театральных или медицинских институтах, где большую роль играет практика».

Как подчеркнул Володарский, переход на временное дистанционное образование не означает перехода на заочную форму обучения, где другая экономика.

«Иное дело, если речь идёт о смешанной форме, например о симбиозе заочной и дистанционной форм. В этом случае себестоимость обучения может исключать эксплуатацию здания, амортизацию оборудования, расходные материалы лабораторий и мастерских, — добавил он. — Нужно помнить, что, учитывая налоговые льготы для образования, основными статьями расходами для учебных заведений остаются заработная плата сотрудников и эксплуатация зданий».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что ряд студентов МГУ им. М. В. Ломоносова решили обратиться в суд, требуя пересмотреть расценки на обучение в связи с переходом на дистанционное образование.