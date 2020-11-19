Воронеж, , 11:11 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки подтвердили 314 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 19 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее также сообщалось о 314 новых носителях

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За весь период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 30 898 человек. Выздоровели из них — 29 745 пациентов, только за последние сутки были выписаны после COVID-19 605 пациентов.

За последние сутки в статистику смертности включено ещё 16 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Общее число пациентов, не сумевших победить COVID-19, — 686 человек.