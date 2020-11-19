Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии растёт суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 19 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 11 286 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 91. Напомним, 17 ноября в республике выявлено 87 носителей коронавируса, 16 ноября — 85, 15 ноября — 84.

Всего выздоровели в республике 10 026 пациентов, в том числе за последние сутки — 82. Доля выздоровевших составила 88,8%. В настоящее время продолжают лечение 1049 пациентов с COVID-19.

Новых летальных исходов в Чувашии нет. Всего в республике с начала пандемии умерли 211 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября на совещании с членами правительства России, которое прошло под председательством президента Владимира Путина, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «наиболее критичная ситуация» с коечным фондом сложилась в трёх регионах, где занято более 95% коек: помимо Чувашии, были названы Орловская область и Севастополь. При этом в ноябре Чувашия повторно отмечена как «рекордный» регион по загрузке коечного фонда.

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