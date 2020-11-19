Брянск, , 11:09 — REGNUM 140 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 19 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Такое же количество было зарегистрировано сутки ранее. Выписаны после выздоровления 300 пациентов, скончались шесть человек.

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Общее количество выявленных носителей инфекции возросло до 15 тыс. 791, выздоровели 11 тыс. 856 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 105 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 3244 тестов, с начала пандемии проведено 275 тыс. 774 исследования.