Элиста, , 10:59 — REGNUM В Республике Калмыкия отменён карантин по бешенству, установленный в Октябрьском районе в сентябре 2020 года. Об этом говорится в распоряжении за подписью главы республики Бату Хасикова.

Ограничительные меры были введены на территории одного из личных подсобных хозяйств в посёлке Восход. Бешенство было обнаружено у енотовидной собаки, которая набросилась на местную жительницу.

В населённом пункте ветеринары провели комплекс мероприятий по ликвидации очага опасного заболевания.