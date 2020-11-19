Махачкала, , 11:10 — REGNUM Свыше 17,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане, по данным на 10:40 19 ноября. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 103 человек, сообщил федеральный оперативный штаб. В предыдущий раз более 100 фактов заражения в регионе было зафиксировано 13 ноября.

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Накануне в Дагестане выздоровели 98 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике переболели почти 16 тыс. человек, или около 89,7% заразившихся. Число «активных» больных в регионе, по официальным данным, в настоящее время составляет 972.

За прошедшие сутки в Дагестане умерли девять пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике скончались уже 866 человек с подтвержденным диагнозом, что является восьмым показателем среди всех субъектов РФ. В текущем месяце случаи летального исхода регистрируются в регионе ежедневно.

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