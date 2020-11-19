Уфа, , 10:59 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике скончался 71 пациент с COVID-19. За минувшие 24 часа в регионе было выявлено 125 случаев заражения коронавирусом. А всего было зарегистрировано 12 809 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 275 человек, включая 84 человека в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах республики продолжают лечение 356 пациентов, а 1107 человек лечатся на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 ноября в Башкирии было выявлено 119 случаев заражения коронавирусом.

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