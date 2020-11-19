Грозный, , 10:56 — REGNUM В Чечне будет создана вертолетная площадка для санавиации. Её возводят в горах Веденского района. Она будет обслуживать вертолеты, направленные для оказания помощи пациентам в труднодоступной местности, сообщили 19 ноября в пресс-службе главы и правительства Чечни.

По словам министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, вертолетная площадка позволит создать комфортные условия для пилотов, совершающих посадку в холмистой и горной местности, что в свою очередь будет способствовать оперативности оказания срочной медицинской помощи при экстренной эвакуации больных.

Напомним, в Веденском районе строится туркомплекс «Кезеной-Ам». Для обслуживания туристов и жителей сел Хой и Макажой здесь будет создан фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Чечня получила первый вертолет санавиации.

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