Краснодар, , 10:55 — REGNUM Ещё 169 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 19 ноября.

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»В Краснодаре выявлено 46 случаев, в Анапе — 13, в Сочи — 12. По 11 человек заболели в Динском и Темрюкском районах, девять — в Белореченском, по семь — в Апшеронском и Тимашевском районах. По пять положительных результатов получено в Туапсинском, Выселковском, Кущевском, Крымском районах», — говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в регионе подтверждено 20 204 случая заражения, в том числе среди носителей выявлено 1712 детей. Выздоровели 13 065 пациентов. В 527 случаях медики оказались бессильны.

На 19 ноября в тяжёлом состоянии находятся 40 пациентов: 37 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё трое находятся на ЭКМО.