Челябинск, , 10:54 — REGNUM В Челябинской области скорая помощь возобновила выезды на вызовы к задыхающимся и в связи с обмороками. Об этом заявила журналистам замглавы минздрава региона Виктория Сахарова.

По словам чиновницы, письмо с рекомендациями передавать эти и иные вызовы неотложке, отозвано. В данных мерах уже нет необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальное письмо было издано в октябре. После этого общественники обратились в прокуратуру, которая усмотрела в этом акте нарушения и внесла представление.

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