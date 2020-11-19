Челябинск, 19 ноября 2020, 10:54 — REGNUM В Челябинской области скорая помощь возобновила выезды на вызовы к задыхающимся и в связи с обмороками. Об этом заявила журналистам замглавы минздрава региона Виктория Сахарова.
По словам чиновницы, письмо с рекомендациями передавать эти и иные вызовы неотложке, отозвано. В данных мерах уже нет необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, скандальное письмо было издано в октябре. После этого общественники обратились в прокуратуру, которая усмотрела в этом акте нарушения и внесла представление.
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