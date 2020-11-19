Пенза, , 11:00 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 19 ноября подтвердилась у 18 421 человека, за сутки заболели еще 165 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 164 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 13 997 человек, за сутки — 267 пациентов. 222 жителя региона скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Пензенской области Иван Белозерцев вылечился от коронавируса. Он пожелал всем здоровья и призвал беречь себя и близких.

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