Бишкек, , 10:51 — REGNUM За последние сутки в Киргизии выявили 422 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в столице страны — 130. Об этом сообщили сегодня, 19 ноября, в республиканском оперативном штабе.

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Всего за сутки в республике зафиксировано 516 фактов выздоровления пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19.

За минувшие сутки в Киргизии зарегистрировано 5 летальных исходов от коронавируса — по одному в Бишкеке, в Чуйской области, в Таласской области, в Ошской области и в Джалал-Абадской области.

За время пандемии в республике зафиксировано 68 316 случаев COVID-19. Из них уже выздоровели — 59 362 человек, умерли — 1 217 человек.