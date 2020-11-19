Самара, , 10:53 — REGNUM В Самарской области всегда есть резерв инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19 в 10−15%. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в интервью журналистам, 19 ноября передает пресс-служба областного правительства.

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По его слова, за минувшие сутки по области число инфекционных коек в госпиталях для лечения пациентов с COVID-19 увеличилось до 6617. Руководство региона проработало все варианты развития ситуации: в области есть возможность для срочного развертывания дополнительных инфекционных коек. В медучреждениях подготовлен резерв на случай ухудшения обстановки.

Азаров отметил, что в регионе всегда есть свободный коечный фонд в 10−12%. При этом было решено не держать пустыми 20% коек, поскольку тогда необходимо будет изымать коечный фонд из медучреждений, в которых лечат другие заболевания. При этом, если занятость ковид-госпиталей приближается к 90%, в медучреждениях области срочно развертываются дополнительные койки: таким образом, показатель свободных коек доводится снова до 15%.

Сообщается, что в ближайшее время общее число инфекционных коек должно превысить семи тысяч. Помимо этого, в систему долечивания и реабилитации пациентов включены санатории региона: в них развернуты 453 места.

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