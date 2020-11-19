Москва, 19 ноября 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 463 человека. Об этом 19 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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"Зафиксировано 463 летальных исхода», — говорится в информации.
Это на семь случаев больше, чем сутками ранее, когда умерли 456 человек.
Всего в России за время пандемии умерли от коронавирусной инфекции 34 850 человек.
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