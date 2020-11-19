Москва, 19 ноября 2020, 10:43 — REGNUM Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду на то, что законопроект о просветительской деятельности будет поддержан. Об этом он заявил в рамках профессорского форума «Национальные проекты и профессорское общество».
«Советом Федерации, сенаторами был инициирован закон о просветительской деятельности, тоже важнейший законопроект, надеюсь, он будет поддержан», — сказал Кравцов.
По его словам, данный законопроект, помимо прочего, укрепит «воспитательную составляющую в образовательной системе России.