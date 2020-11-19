Георгиевск, Ставропольский край, , 10:47 — REGNUM Житель Ставрополья устроил стрельбу в кафе в ходе конфликта с посетителями заведения. Злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе главного управления МВД по краю.

Инцидент произошел накануне в городе Георгиевске. По данным полиции, 30-летний местный житель поскандалил с тремя посетителями кафе, но словесная перепалка не исчерпала конфликт. Подозреваемый достал из багажника своей машины оружие и, вернувшись в помещение, несколько раз выстрелил в потолок и в сторону обидчиков.

До приезда полиции стрелок скрылся, но вскоре был задержан. В ходе обыска у него изъяли охолощенный автомат, пригодный для стрельбы светошумовыми патронами. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия и угрозах убийством.

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