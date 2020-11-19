Казань, , 10:43 — REGNUM В детских садах и школах Татарии запрещены любые массовые мероприятия, но это не значит, что долгожданные новогодние ёлки будут отменены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования.

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Любимые детьми мероприятия планируют провести по группам в детсадах и по классам или параллелям — в школах при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Ёлка главы Татарии также состоится, но из пандемии праздник проведут с некоторыми ограничениями. Обязательным станет масочный режим, количество гостей будет сокращено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии для принятия решения о введении новых ограничительных мер на новогодние праздники решающую роль будет играть уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

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