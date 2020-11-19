Тбилиси, , 10:58 — REGNUM В Грузии из числа тех, у кого выявили коронавирус, до 37% госпитализируют, что является слишком высоки показателем. С таким заявлением, как сообщает пресс-служба правительства, выступил на брифинге генеральный директор клиники Бочоришвили Давид Гаделия после совещания, проведенного премьер-министром Грузии Георгием Гахарией с представителями медицинского сообщества.

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"Вообще, принято, чтобы 15 — 20% получали лечение в госпитальном секторе, у нас этот показатель доходит до 37%, чего, пожалуй, не выдержит ни одна страна», — сказал Гаделия.

Он отметил, что в Грузии нужно так перераспределять пациентов, чтобы как можно больше проходили лечение амбулаторно дома или в гостиницах, которые переоборудовали под карантинные зоны.

Стоит отметить, что ранее один из лидеров партии «Лело для Грузии» Леван Коберидзе заявил, что система здравоохранения Грузии из-за нехватки медиков работает «на грани» и при текущем развитии ситуации через две недели на выдержит нагрузки, которая возникла из-за пандемии.

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