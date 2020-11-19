Москва, , 10:39 — REGNUM В рамках празднования Дня ракетных войск и артиллерии Министерство обороны Россиио публиковало на своем официальном сайте большой объем архивных документов о действиях подразделений противотанковой истребительной артиллерии Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Реактивная артиллерия на стрельбах Mil.ru

На официальном сайте Минобороны России запущен новый исторический раздел «Герои прямой наводки», где собраны архивные материалы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, рассказывающие о подвигах воинов-артиллеристов в борьбе с фашистскими захватчиками.

Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.