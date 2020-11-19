Краснокамск, Пермский край, , 10:36 — REGNUM В Краснокамске Пермского края главный бухгалтер школы обвиняется в присвоении крупной суммы денег. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, в 2016—2019 годах главбух образовательного учреждения вносила в электронные реестры для перечисления заработной платы завышенные суммы подлежащих ей выплат. В результате на ее счет незаконно поступило свыше более 2,7 млн рублей.

Стоит отметить, ранее вынесен приговор по делу бухгалтера пермской гимназии. Она вносила ложные сведения в финансовые документы и похитила 5 млн рублей. Женщине назначено два года лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье главбух гимназии присвоила 5 млн рублей