Челябинск, , 10:32 — REGNUM В Челябинской области к 19 ноября скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом. Такую информацию приводит оперштаб.

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От COVID-19 ушли из жизни четыре человека. Среди них мужчины 76 и 83 лет, а также 59-летняя и 84-летняя женщины. Ещё два 70-летних мужчины, а также женщины 81 года и 84 лет умерли по другим причинам.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались уже 238 человек. Ещё 529 умерли от других заболеваний.