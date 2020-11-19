Москва, , 10:30 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона, сообщил 19 ноября источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 2 015 608 случаев. При этом за последние сутки зафиксировано 23 610 новых случаев, что является «рекордным» показателем.

При этом большинство пациентов — 1 526 656 человек — уже выписаны по выздоровлении.